В Татарстане 46,4 тыс. пожилых сельчан доставили в районные больницы по нацпроекту

С начала 2024 года в районные больницы Татарстана в рамках национального проекта «Демография» были направлены на обследования 46 427 пожилых жителей сельской местности, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
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