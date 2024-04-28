Машиностроение: полку лифтовых заводов прибыло

Компания «Татлифт» (Татарстан) ввела в строй в Зеленодольском районе завод полного цикла по производству лифтового оборудования: лифтов, включая скоростные модели, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии