Европейские фондовые рынки продемонстрировали незначительный рост во вторник

Во вторник европейские фондовые рынки продемонстрировали незначительный рост, продолжив торговаться в узком диапазоне, при этом в центре внимания оставались корпоративные отчетности и геополитические события.
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