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Крымская газета

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В Симферополе празднуют День Победы

В Симферополе празднуют День Победы

#GALLARY_ID_21461# .

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АЛЕКСАНДР Крымский
ПОБЕДИЛИ ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ ПОБЕДИМ И ХОХЛЯЦКИЙ НАЦИЗМ. СЛАВА РОССИИ ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.
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