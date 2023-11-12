Продают в США: нефтяные гиганты вернулись к торговле венесуэльской нефтью

Спустя несколько недель после того, как США ослабили санкции в отношении Венесуэлы, фактически разрешив экспорт нефти, гиганты торговли энергетическими товарами вернулись к продаже сырья из страны с крупнейшими в мире запасами.
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