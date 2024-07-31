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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финдиректор «Баварии» Дидерих: «Сезон без титула не очень приятен, но мы продали невероятное количество футболок Кейна. Финансовые итоги года выглядят очень позитивно»

«Не хочу ничего говорить сегодня о финансовых итогах года, но могу сказать, что все выглядит очень позитивно, и об этом я сообщу на ежегодном собрании в ноябре.

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