Киберпочта по-карельски: лишь бы хуже не было

Кажется, что «Почта России» – самая загадочная организация, в которой мистическим образом слилось прошлое и настоящее Текст и фото: Алина Гапеева Дешево и сердито С недавнего времени отделения «Почты России» Пряжинского района стали закрываться.
Кажется, что «Почта России» – самая загадочная организация, в которой мистическим образом слилось прошлое и настоящее Текст и фото: Алина Гапеева Дешево и сердито С недавнего времени отделения «Почты России» Пряжинского района стали закрываться.
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