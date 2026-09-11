Подмосковье проведёт акцию "Проверь здоровье в парке" 12 сентября

12 сентября в Подмосковье пройдёт акция "Проверь здоровье в парке". Жители смогут бесплатно пройти профилактическое обследование и получить консультации врачей в 11 округах.
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