Важное свойство, которое связывает ВОВ и СВО

Русский солдат приходит не оккупантом, а освободителем Нельзя не заметить нечто общее в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, аналогии на поверхности — борьба против фашизма, всенародная помощь фронту, стойкость и мужество наших бойцов.