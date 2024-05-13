Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Важное свойство, которое связывает ВОВ и СВО

Важное свойство, которое связывает ВОВ и СВО

Русский солдат приходит не оккупантом, а освободителем Нельзя не заметить нечто общее в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, аналогии на поверхности — борьба против фашизма, всенародная помощь фронту, стойкость и мужество наших бойцов.

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