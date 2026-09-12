Кравцов: часы на начальную военную подготовку в школах увеличат до 50%

Министерство просвещения России с 1 сентября 2026 года увеличило долю начальной военной подготовки в школьном курсе «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) с 20% до 50%.
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