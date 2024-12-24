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В Крыму привели в готовность средства для сбора трупов животных и птиц

В Крыму привели в готовность средства для сбора трупов животных и птиц

Госветслужба Республики Крым подготовила материально-технические средства для сбора, хранения и утилизации трупов животных и птицы, которые погибли в ходе ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

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