В Крыму привели в готовность средства для сбора трупов животных и птиц

Госветслужба Республики Крым подготовила материально-технические средства для сбора, хранения и утилизации трупов животных и птицы, которые погибли в ходе ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии