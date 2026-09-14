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Регионы России

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Главный тренер «Галатасарая» оценил прогресс Алексея Батракова

Главный тренер «Галатасарая» оценил прогресс Алексея Батракова

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Окан Бурук выразил удовлетворение игрой российского полузащитника Алексея Батракова, отметив его значительный вклад в движение команды вперед.

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