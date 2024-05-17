Полиция расследует происшествия на территории памятника Великой Отечественной войне в Самаре

Сотрудники полиции расследуют инцидент, произошедший у Вечного огня на площади Славы в Самаре. Инцидент был раскрыт после мониторинга Интернета, где были обнаружены видеозаписи, на которых двое молодых людей совершают противоправные действия.
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