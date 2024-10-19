Беготня и паркур в отрывке из «Лазаря» — оригинального аниме от создателя «К...

Беготня и паркур в отрывке из «Лазаря» — оригинального аниме от создателя «Ковбоя Бибопа»MAPPA («Боги-стражники не ведали войны», «Атака на титанов: Финал») поделилась отрывком из оригинального аниме «Лазарь», приложив к нему постер, список сейю и кое-какие подробности.