Федеральное агентство новостей №1

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«Одни парни»: Космонавт Олег Кононенко заявил о нехватке девушек в отрасли

«Одни парни»: Космонавт Олег Кононенко заявил о нехватке девушек в отрасли

Космонавт пожаловался на отсутствие женщин в российском отряде. Кононенко отметил, что хотел бы, чтобы женщин было столько же, сколько и мужчин.

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