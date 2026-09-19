Футзалисты «Торпедо» обменялись победами с «Сургутом»

В 4‑м туре суперлиги чемпионата России по футзалу нижегородское «Торпедо» не смогло взять максимум очков, но смогло подняться на третью строчку турнирной таблицы.
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