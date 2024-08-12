Тишковец: в Москве ожидается похолодание до +15 градусов

В Центральной России ожидается «репетиция осени» — температура в Москве понизится до +20 градусов. Это соответствует климатической норме сентября, отметил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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