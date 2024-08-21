Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин провёл государственный визит в Азербайджан. Это восьмой визит Путина в Баку за время его президентства и его третья очная встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2024 году.
Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего
Комментарии
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Анатолий Устимов
БРИКС это хорошо, а не пора ли Азербайджану присоединиться к ЕАЭС?
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
ары раньше не давали.
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2 час.
Игорь Василевский
Для этого ар нужно выпереть из всех организаций. А они этого не хотят. Порви с Россией - и вся страна накроется чугунным тазиком
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2 час.
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