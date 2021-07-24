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ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ. День первый. У России - две награды, наша сборная впервые после Афин и Пекина - без золота в первый день. В медальном зачете лидируют китайцы

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ. День первый. У России - две награды, наша сборная впервые после Афин и Пекина - без золота в первый день. В медальном зачете лидируют китайцы

Китайская фехтовальщица на шпагах Сунь Ивэнь завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в финале румынку Ану Марию Попеску со счетом 11:10.

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