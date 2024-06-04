В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, в ближайший час, с сохранением до конца суток 4 июня местами по Кировской области ожидаются грозы (при грозе усиление ветра до 18-23 м/с), местами ливни, град.