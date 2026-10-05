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С 500 миллионов до 19: как Константин Меладзе закрыл «ВИА Гру» и развёлся с Брежневой

С 500 миллионов до 19: как Константин Меладзе закрыл «ВИА Гру» и развёлся с Брежневой

23 мая 2025 года Константин Меладзе официально объявил: «ВИА Гра» больше нет. Проекту исполнилось 25 лет, а на прощание вышла финальная песня «Galileo» — её исполнили София Тарасова и Ульяна Синецкая.

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