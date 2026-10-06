Происшествия
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Происшествия

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В Брянской области вынесен приговор обвиняемому в краже, совершенной в особо крупном размере

Уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере, находилось в производстве следственного отдела МО МВД России «Дятьковский».

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