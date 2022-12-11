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SHAMAN направил казакам в зону СВО посвящение. Видео опубликовал атаман

SHAMAN направил казакам в зону СВО посвящение. Видео опубликовал атаман

SHAMAN поддержал казаков в зоне СВО, направив особенное посвящение. Видео опубликовал атаман.Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов в Teleram-канале "Атаман" опубликовал сообщение певца SHAMAN, который решил поддержать бойцов, принимающих сегодня участие в специальной операции России на Украине: Казакам из бригады "Дон" 6-го гвардейского казачьего полка, 208-го казачьего полка бригады Кубани, отрядов "Таврида", "Ермак" и другим братьям-казакам, героически выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции, - так звучало посвящение артиста.

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