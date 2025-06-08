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День 1200: Россия добивается диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения, но предложение воспринимают «без энтузиазма»

День 1200: Россия добивается диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения, но предложение воспринимают «без энтузиазма»

﻿﻿Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Источник: Ник Шуляхин / Unsplash Информация дополняется Курсы, биржи, банки Процентные ставки Центрального банка с 7 по 9 июня 2025 года: Доллар США - 79,17 рубля (на 4 копейки больше, чем 6 июня).

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