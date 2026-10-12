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ЕВРАЗ начал новый сезон проекта помощи детям с особенностями по здоровью

ЕВРАЗ начал новый сезон проекта помощи детям с особенностями по здоровью

В Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал новый этап проекта «ЕВРАЗ – детям». Он направлен на улучшение качества жизни и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

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