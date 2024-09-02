Путин назвал цель провокации Киева в Курской области

TASS/AP/Evgeniy Maloletka Целью провокации киевского режима в Курской области была попытка остановить наступление российских войск в Донбассе, но сделать это не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии