Более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Больше 5 тысяч человек — жителей Москвы и области — сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Телеграм-канал Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
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