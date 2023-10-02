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Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Сепахана», «Аль-Наср» Роналду примет «Истиклол»

Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Сепахана», «Аль-Наср» Роналду примет «Истиклол»

Также в понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет таджикский «Истиклол». Во вторник «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома встретится на выезде с иранским «Нассаджи».

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