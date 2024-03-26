На Украине заявили, что Россия в ближайшее время начнет наступление

ТАСС/Сергей Мальгавко Российские войска в ближайшее время начнут наступательные действия в зоне спецоперации, заявил глава Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергей Гайдай в эфире Novyny.
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