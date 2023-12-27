92 жителя Карелии получили травмы на пешеходных переходах

За 11 месяцев в Карелии произошло 101 ДТП с участием пешеходов, сообщили в ГИБДД республики. В авариях травмы получили 92 человека, в том числе 19 детей, погибли 10 человек, из них один ребенок, говорится в сообщении ведомства.