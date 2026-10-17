Самыми подешевевшими продуктами в России стали свинина, яйца и сливочное масло — с начала года их стоимость снизилась на 19%, 18% и 14% соответственно, рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.