Тульские полицейские и активисты «Движения Первых» провели акцию «Зарядка со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере «Орлёнок»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Тульской области и активисты «Движения Первых» провели спортивно-патриотическое мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», расположенного в поселке Хомяково города Тулы.