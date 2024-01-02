Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру

«Истеричные жлобы и садисты»: Арестович описал типичную украинскую натуру

Политнавигатор Киевская пропаганда транслирует шизоидный подход к пониманию противника, когда одновременно смеются над «русскими чмобиками» и пугают смертельной опасностью от вездесущей российской агентуры.

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