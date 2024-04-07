На президентских выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине

Пеллегрини также является спикером словацкого парламента и лидером правящей партии «Голос — социальная демократия» и по ряду внешнеполитических вопросов поддерживает политику премьер-министра Роберта Фицо.
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