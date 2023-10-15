На Россию движутся дожди и холод: синоптики предупредили о приближении штормового циклона Ирэн ОрлонскаяСиноптики продолжают информировать о наличии огромного североатлантического циклона на территории нашей страны.
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