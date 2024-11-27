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Аргументы недели

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Почему США разбудили старушку Меркель?

Почему США разбудили старушку Меркель?

«Я считаю, и поэтому я также пишу о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания… Убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО.

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Комментарии
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Eduard
Придумали в НАТО врага и пытаются &quot;сдерживать&quot; когда их самих сдерживать надр!
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16 час.
Eduard
НАТО к обороне отношение не имеет вообще,так слова для наивных идиотов,которые верят всему что говорят!
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15 час.

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