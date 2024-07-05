Ценовой диапазон IPO "Промомеда" - 375-400 рублей за акцию

“Промомед” объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Мосбирже. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 рублей до 400 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд рублей до 80 млрд рублей, без учета средств, привлеченных в рамках IPO.