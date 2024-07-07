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Спички - не игрушка

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Российский военкор: У наших появились группы «Потрошителей аэродромов»

Российский военкор: У наших появились группы «Потрошителей аэродромов»

Политнавигатор ВС РФ создали специальные боевые группы, которые работают исключительно по аэродромам и скоплениям украинской авиатехники, результаты чего можно было видеть на протяжении всей прошедшей недели.

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