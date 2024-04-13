Владельца «Крокус Сити Холла» подозревают в систематическом нарушении закона

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы пострадавших при теракте, говорит, что собственник «Крокуса» обязан был проводить обязательное техническое обследование строительных конструкций и инженерных коммуникаций у независимых экспертов в 2011 году и в 2021 году.