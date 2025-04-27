И нашу рыбку съесть. И под дверь нагадить ...

Владимир Алтайцев

Долго же хмель выветривался из головы верхов РФ от восхищения Западом. Сколько уже тысяч раз нам Запад даже не плевал, а харкал в лицо, а верха всё терпели. Хорошо хоть, ч то наконец-то дошло, что там, западнее наших границ нет ни одного сторонника России