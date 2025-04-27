Правительство России денонсировало Баренцево Соглашение с Норвегией, Швецией, Финляндией. О сотрудничестве в одноимённом море с 2007 года.
И нашу рыбку съесть. И под дверь нагадить ...
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Долго же хмель выветривался из головы верхов РФ от восхищения Западом. Сколько уже тысяч раз нам Запад даже не плевал, а харкал в лицо, а верха всё терпели. Хорошо хоть, ч то наконец-то дошло, что там, западнее наших границ нет ни одного сторонника России
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10 час.
Vladimir Lioubimcev
России нужно соблюдать ТОЛЬКО СВОИ ИНТЕРЕСЫ!! Хватит уже млеть от своих "западных партнеров".
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9 час.
Александр Денисов
Вова вместо себя посадил в кресло президента, на время, еврея-пьяницу Димона, а тот и раздухарился, бумажки всякие наподписывал, придурок... Чудо-чудное, еврей-придурок... теперь очень грозный патриот...
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6 час.
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