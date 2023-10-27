Портниха Пугачевой рассказала о ее жизни за границей: Домой хочется, но дети есть дети

Портниха певицы Аллы Пугачевой, которая вместе с семьей покинула РФ весной 2022 года вскоре после начала спецоперации и то и дело сталкивающаяся с нападками из-за этого, рассказала о жизни примадонны за границей.
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