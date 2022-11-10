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Варламов о выступлениях в дуэте с Дэвис: «Тутберидзе мотивировала нас как наставник, как мама, болеющая за дочку»

Российский фигурист Федор Варламов рассказал о выступлениях в дуэте с Дианой Дэвис. Дэвис и Варламов выступали вместе в танцах на льду в сезоне-2017/18.

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