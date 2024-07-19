В Госдуме сообщили, кому повысят пенсии в 2025 году

В 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды — 1 февраля на процент инфляции и 1 апреля на рост инвестиционного портфеля, рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
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