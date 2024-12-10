Зеленский явно посчитал себя бессмертным: нахамил Дональду Трампу так, как никогда себе еще не позволял

РФ

Раиса Фазлетдинова

Зеленский -- хохол, вот и ведёт себя хохол. Сначала попрошайничает, потом клянчит, потом пытается взять нахрапом и горлом. ЖДЁТ он "гарантии безопасности и дальнейшие действия по ПРИГЛАШЕНИЮ в НАТО". Да ещё и "Украина МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(!) Макрона по отправке части иностранных войск на территорию Украины, пока страна не станет членом НАТО". Ну-ну, пусть ПОЗВОНИТ Байдену и поговорит с ним, если тот ещё вспомнит его. Трамп сидит с отсутстствующим лицом, показывая, что эта назойливая зеленоватая муха Цеце уже надоела всем. Думаю, что Трамп от него избавится, прихлопнув всю компанию Цеце Зеленчкого.