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Зеленский явно посчитал себя бессмертным: нахамил Дональду Трампу так, как никогда себе еще не позволял

Зеленский явно посчитал себя бессмертным: нахамил Дональду Трампу так, как никогда себе еще не позволял

Зеленского словно понесло по волнам какого-то приступа безумия Автор: KP.RU «Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой»… Простите, вдруг, откуда ни возьмись, после Олафа Шольца в Киеве появился лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), наиболее вероятный сменщик Шольца на посту немецкого канцлера Фридрих Мерц.

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Комментарии
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Алексей Гердин
Зелька ноль, ща дед Бидон свалит на пенсию, а Трамп пригласит его под крылышко и обнулит Зелика:)))
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5 час.
РФ
Раиса Фазлетдинова
Зеленский -- хохол, вот и ведёт себя хохол. Сначала попрошайничает, потом клянчит, потом пытается взять нахрапом и горлом.  ЖДЁТ он &quot;гарантии безопасности и дальнейшие действия по ПРИГЛАШЕНИЮ в НАТО&quot;. Да ещё и &quot;Украина МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(!)  Макрона по отправке части иностранных войск на территорию Украины, пока страна не станет членом НАТО&quot;. Ну-ну, пусть ПОЗВОНИТ Байдену и поговорит с ним, если тот ещё вспомнит его. Трамп сидит с отсутстствующим лицом, показывая, что эта назойливая зеленоватая муха Цеце уже надоела всем. Думаю, что Трамп от него избавится, прихлопнув всю компанию  Цеце Зеленчкого.
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15 мин.

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