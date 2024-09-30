Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

Мероприятия текущего призыва не связаны с проведением СВО Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил в интервью «Красной звезде», что срок службы по призыву в России останется неизменным.
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