Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

Мероприятия текущего призыва не связаны с проведением СВО Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил в интервью «Красной звезде», что срок службы по призыву в России останется неизменным.