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Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы

Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы

Политнавигатор Либеральный политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России, «первым своим указом» отпустит из тюрьмы блогера-уголовника Алексея Навального, его соратника Илью Яшина и осужденного за измену Родине Владимира Кара-Мурзу.

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