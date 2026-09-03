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Бийские врачи скорой помощи дважды вернули к жизни пациента после клинической смерти

Бийские врачи скорой помощи дважды вернули к жизни пациента после клинической смерти

Медики скорой помощи дважды вернули бийчанина к жизни после клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба ССМП Бийска.

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