Байден в ответ на доклад спецпрокурора заявил, что у него нет проблем с памятью

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет проблем с исполнением своих обязанностей. Это произошло после того, как в отчете спецпрокурора главу Белого дома назвали "пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью".
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