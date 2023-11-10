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ВС РФ стремительным рывком затянули «Авдеевскую удавку»: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 10.11.23 г.

ВС РФ стремительным рывком затянули «Авдеевскую удавку»: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 10.11.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости к утру 10.11.23 г.

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
52% земель Украины продали коллективному Западу. Россия освобождает территории, которые могут принадлежать другим государствам. В США уже возмутились тем, что портят их земли воинскими кладбищами.
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1 д.
Lana_Borei Иванова
Очень хорошая новость. Пусть все у РФ получится!
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1 д.

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