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Эксперт Дементьев оценил игру Овечкина после побитого рекорда Гретцки

Эксперт Дементьев оценил игру Овечкина после побитого рекорда Гретцки

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о том, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, отметив, что забрасывать такие шайбы сложно.

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