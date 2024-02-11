Эксперт Дементьев оценил игру Овечкина после побитого рекорда Гретцки

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о том, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, отметив, что забрасывать такие шайбы сложно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии